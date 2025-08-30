Kijk met een naam als Adelheid Storms moet je eigenlijk wel leveren, maar dat lijkt te gebeuren. In de vorm van vragen als: waar ligt de grens tussen aandacht voor een zaak, en aandacht voor jezelf vragen? Waarom wordt eerwraak (ongeveer een kwart van de vrouwenmoord) met geen woord genoemd? Waarom wordt er vanuit die campagnesfeer alleen zo gretig naar blanke mannen gewezen? Wat is die merkwaardige o.a. door de NOS opgevoerde driehoek van ellende nou eigenlijk? Gaat het hen uiteindelijk echt om veiligheid, of om wraakzuchtige macht? Ja weten wij niet hè, wij snappen alleen cijfers (en die opname verschijnt woensdag).