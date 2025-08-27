achtergrond

Femke Halsema goochelt zelf met cijfers over seksuele misdrijven door asielzoekers

Feit0n

Hee maar dit is leuk! Eindelijk een beetje DISCUSSIE over de cijfers van Jan van de Beek, bekend van internet, die de afgelopen dagen veel gedeeld worden in verband met de moord die wij zo langzamerhand helaas maar al te goed kennen. En om maar met de genuanceerde deur in huis te vallen: het plaatje dat Femke Halsema heeft gedeeld (op basis van dit draadje) lijkt op zich een correcte 'absolute vertaling' van de cijfers van Van de Beek. 

En ja, het klopt dat het plaatje van Van de Beek de afgelopen dagen veel werd gedeeld door mensen die ermee lijken te suggereren dat het merendeel van de daders van seksuele misdrijven een asielzoeker is. Dat is onzin (zie ook: deze tweet van Van de Beek als reactie op een bericht van de schrijver van het topic dat u nu aan het lezen bent), en het is prima dat burgemeester Halsema die suggestie wil weerleggen. 

MAAR! Wat niet klopt aan die weerlegging, is dat het plaatje zelf wordt afgedaan als 'gegoochel'. Zoals Van de Beek in bovenstaande tweets uitstekend uitlegt, is de suggestie dat een grote meerderheid van de daders van seksuele misdrijven autochtoon is, net zo goed 'gegoochel'. Bovendien laat het oorspronkelijke plaatje van Van de Beek wel degelijk een pijnlijke waarheid zien: mannen uit de genoemde landen (die veelal als asielzoeker naar Nederland zijn gekomen) worden veel vaker dan autochtone mannen van seksuele misdrijven verdacht (en er uiteindelijk voor veroordeeld, zie dit paper en dit rapport). Dat is gewoon de waarheid. Die waarheid afdoen als gegoochel, dát is pas onderdeel van het probleem.

Leo Lucassen is er uiteraard als de kippen bij om cijfers niet te snappen

Zie ook: Lees HIERRR de reactie van Jan van de Beek op Leo Lucassen en Hein de Haas die u van de Volkskrant niet mag lezen

Tags: cijfers, asielzoekers, seksuele misdrijven, jan van de beek, femke halsema
@Ronaldo | 27-08-25 | 11:05 | 294 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

