Eerst even 2 dingen. Ding 1: het onderzoek waar dit topic over gaat is uitgevoerd door Crisislab, een bureau dat onderzoek doet naar crisismanagement, en daarmee een concurrent is van het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, (mede) onderwerp van het onderzoek. Ding 2: het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Amsterdamse FvD-fractie, die bestaat uit Anton van Schijndel, en iedereen die wel eens een debat in de Amsterdamse gemeenteraad heeft gevolgd weet dat Van Schijndel nou niet bepaald uitblinkt in, nou ja nergens in eigenlijk. Daarom waren wij van tevoren ook nogal sceptisch over 'Voldoende navolgbaar en onderbouwd', een rapport over twee rapporten over hoe de politie en gemeente Amsterdam zijn omgegaan met de Jodenjacht in Amsterdam van 7 november vorig jaar.

MAAR! Het is eigenlijk best een aardig stuk, waarin met name het rapport van het COT over de gemeente op een inhoudelijke manier wordt gefileerd. De Crisislabbers halen enkele compleet onleesbare alinea's van de COTters aan, wijzen op conclusies die niet uit feiten volgen en concluderen zelf: "Het rapport van het COT voldoet op geen van onze analysepunten voor een wetenschappelijke publicatie aan de norm." Om met een zekere burgemeester in een via de Woo geopenbaarde app-groep te spreken: oef. Blijkt een poeslief onderzoek voor Femke Halsema in opdracht van Femke Halsema opeens inhoudelijk boterzacht te zijn. Zelf nalezen in pdf hierrrr.

Benieuwd hoe Femke Halsema dit in de beeldvorming recht gaat breien. Wij gokken: eerst negeren, bij te veel aandacht vooral wijzen op de feiten uit de eerste alinea hierboven, zodat niemand meer in de tweede alinea geïnteresseerd is. Wij hebben er in ieder geval toch weer een topic uitgeperst.