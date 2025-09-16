Jodenschopper die asiel wil in Nederland veroordeeld tot zes maanden cel om jodenschoppen
Mahmoud dat nou
Geen idee of het genocidaal geweld was in de nacht van 7 op 8 november in de hoofdstad vorig jaar, maar erg gezellig was het in ieder geval niet - sterker, het had verdomd veel weg van een pogrom. De laatste der
Mohammedanen Mohikanen stond vandaag terecht, en mag zes maanden brommen - onvoorwaardelijk. Het gaat om de 22-jarige Palestijnse asielzoeker Mahmoud Abushabab, die er volgens de rechter als 'meest agressieve geweldpleger' aan bijdroeg dat het geweld maar door bleef gaan, en een op de grond liggende Israëli vier keer tegen het hoofd schopte. Psychologen beoordelen Mahmoud als verminderd toerekeningsvatbaar; hij zou met de nodige trauma's hierheen zijn gevlucht, zo zou zijn broer aldaar zijn omgekomen bij een raketaanslag. "De rechtbank heeft bij de beoordeling van de verdenkingen oog voor de context waarin de feiten zich hebben afgespeeld, maar benadrukt dat deze context geen enkele rechtvaardiging biedt voor het oproepen tot en gebruiken van fysiek geweld tegen de Israëlische supporters die voor een voetbalwedstrijd te gast waren in Amsterdam." Mahmoud is asielzoeker, en wil voor zover bekend nog steeds asiel in Nederland.
