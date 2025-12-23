achtergrond

De Grote AI AMsterdam Toerisme Quiz. Wat is ECHT en wat is NEP?

Pieter van Vollenhoven mag niet meedoen!

U kent Amsterdam natuurlijk als de stad van antisemitisme, criminele afrekeningen en een bestuurdersklasse die zich er vooral druk om maakt of er wel 'tot slaaf gemaakte' op bordjes in musea staat, maar veel toeristen kennen Amsterdam alleen van TikTok. En uit onderzoek van de NOS blijkt dat er dus op internet weleens dingen staan die niet kloppen, omdat er video's verschijnen die gemaakt zijn met behulp van zogeheten Artificiële Intelligentie. "Gidsen in Amsterdam komen steeds vaker teleurgestelde toeristen tegen die zoeken naar plekjes en kerstmarkten die helemaal niet bestaan. Socialemedia-accounts die reistips delen, plaatsen steeds meer AI-video's." Haast niet van echt te onderscheiden! Of wel? Kom erachter hoe scherp uw blik is. Antwoorden na de breek.

Deze video: echt of AI?

Deze foto: echt of AI?

Deze video: echt of AI?

Deze foto: echt of AI?

Deze video: echt of AI?

Deze foto: echt of AI?

DE ANTWOORDEN:
AI (denken we)
Echt (denken we)
AI (denken we)
Echt (denken we)
AI (denken we)
Echt (denken we)

Credits foto's: de beste burgemeester die Amsterdam nooit heeft gehad

