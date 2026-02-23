achtergrond

Quiz. Maar waar kijken we hier precies naar?

Behang heeft z'n beste tijd ook wel gehad

A) Eerste foto op spiksplinternieuwe OnlyFans van Mosterd
B) FVD is jarenlange haatcampagne Henk Otten spuugzat, slaat terug met privékiekje
C) Artist impression Duinen Terschelling
D) Poging tot Dad Bod
E) Hongaarse mannen massaal in opstand tegen onrealistisch lichaamsideaal op Instagram
F) Dierenrechtenactivist doet dutje na bevrijden parkiet uit kooi, hond houdt wacht
G) Eerste foto op spiksplinternieuwe OnlyFans van Dorbeck
H) Dé viral tweet van afgelopen weekend en niemand weet waarom
I) Anders, namelijk;

Tags: quiz, niet fatshamen, henk otten
@Schots, scheef | 22-02-26 | 20:30 | 127 reacties

Reaguursels

