Afsplitsquiz. Hoeveel stemmen kregen de PVV-afsplitsers eigenlijk?
In ieder geval meer dan Geert Wilders 'Wollah' kan twitteren
A) Het inwonertal van de plaatsen Lull en Rectum (opgeteld)
B) Het totaal aantal asielzoekers dat in 2024 Nederland binnenkwam
C) Het aantal Wilders-tweets dat NRC voor verkiezingen leest
D) Evenveel stemmen als heel NSC
E) Aantal meldingen van discriminatie tegen de PVV (geen idee hoeveel dat er zijn, maar het is niet juist)
F) Precies zoveel als Geert Wilders voorkeursstemmen kreeg
G) Het getal dat hoort bij een Kamerstuk over de Implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures
H) Hoe laat is het nu? En nu? Nou, zet het uur, de minuten en de seconden achter elkaar en klik hieronder om te zien of de cijfers toevallig stroken met het antwoord. Misschien wel NU.
I) De kosten voor de campagne spitsmijden van oud-PVV-minister Madlener
J) Het aantal dagen terug in de tijd tot je uitkomt op maandag 24 september 1934, de dag waarop een staking in de Amerikaanse textielindustrie werd beëindigd. Of was het nou de dag daarna?
K) Het aantal kilometers van Nederland naar Belgie (de plek waar Markuszower naar partijnamen zoekt) maar dan keer zeven.
Het juiste antwoord is Antwoord G (van Gidi) - hier na te rekenen tot u op 33.355 (net geen halve zetel maar wel bijna!) komt.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Top 7 tweets over de PVV-breuk
Belangrijkste ranglijst van de dag
NIEUWJAARSQUIZ. Wat is de beste plek om een MAN te treffen in 2026?
FOTO: Iemand die het weet
De Grote AI AMsterdam Toerisme Quiz. Wat is ECHT en wat is NEP?
Pieter van Vollenhoven mag niet meedoen!
Aangifte van GL-PvdA tegen PVV'ers in 3 plaatjes
GroenLinks-PvdA bevestigt voorgenomen aangifte tegen PVV'ers om poepflauw AI-geknutsel. Hieronder de foto's
Laatste tussenstand na tellen briefstemmen: D66 en PVV allebei op 26 zetels
GeenStijl/Maurice de Hond weer glorieuze winnaar verkiezingen
FOTOQUIZ. Wat gebeurt hier allemaal?
Ja zeg het maar hoor