In ieder geval meer dan Geert Wilders ' Wollah ' kan twitteren

A) Het inwonertal van de plaatsen Lull en Rectum (opgeteld)

B) Het totaal aantal asielzoekers dat in 2024 Nederland binnenkwam

C) Het aantal Wilders-tweets dat NRC voor verkiezingen leest

D) Evenveel stemmen als heel NSC

E) Aantal meldingen van discriminatie tegen de PVV (geen idee hoeveel dat er zijn, maar het is niet juist)

F) Precies zoveel als Geert Wilders voorkeursstemmen kreeg

G) Het getal dat hoort bij een Kamerstuk over de Implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures

H) Hoe laat is het nu? En nu? Nou, zet het uur, de minuten en de seconden achter elkaar en klik hieronder om te zien of de cijfers toevallig stroken met het antwoord. Misschien wel NU.

I) De kosten voor de campagne spitsmijden van oud-PVV-minister Madlener

J) Het aantal dagen terug in de tijd tot je uitkomt op maandag 24 september 1934, de dag waarop een staking in de Amerikaanse textielindustrie werd beëindigd. Of was het nou de dag daarna?

K) Het aantal kilometers van Nederland naar Belgie (de plek waar Markuszower naar partijnamen zoekt) maar dan keer zeven.