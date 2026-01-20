Belangrijkste ranglijst van de dag

Wat een dag. De partij formerly known as één man met een twitteraccount knalt uit elkaar, en waar is het dan beter reacties verzamelen dan op Twitter? Nou dan.

1: When he's right he's right

Straks groot nieuws, mijn voorspelling komt uit. Let goed op. — Jonathan Krispijn (@Krispijnpunt) January 20, 2026

Jonathan Krispijn, zo gek als een lat, maar hij had het wel voorspeld

2: Ja kom nou

De MSM variant van Krispijn. En dan dus nog dommer en nietszeggender. Toch knap van Stom-Jan Meeus.

3: Heerlijk. Helder. Helma

Een deel van de PVV-fractie van Wilders is opgestapt. Verrassend. — helma nepperus (@helmanepperus) January 20, 2026

Oud-VVD-Kamerlid vat de situatie te Den Haag uitstekend samen

4: Glas halfvol

Een goede dag voor rechts Nederland https://t.co/FzELpcaLgm — Yernaz Ramautarsing (@YerRamautarsing) January 20, 2026

Thought leader Yernaz ziet de zon weer schijnen in rechts Nederland

5: Glas halfleeg

Een zwarte dag voor de #PVV



Maar we gaan altijd door.



Voor Nederland



En de zon zal weer gaan schijnen. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 20, 2026

Wollah

6: Is wel zo

Deze PVV-afsplitsing (7 leden) is vooral goed nieuws voor het minderheidskabinet van toekomstig @MinPres @RobJetten en slecht nieuws voor GroenLinks. Er ontstaat nu veel meer ruimte om meerderheden over rechts te vinden in de Tweede Kamer. https://t.co/z7MVyDte0L — Henk Otten (@hendrikotten3) January 20, 2026

Henk de Tank heeft de wiskunde gedaan

7: De regionale touch

Dit Gelderse Kamerlid splitst zich af van de PVV https://t.co/JdmPSdlunE pic.twitter.com/QW2jiYJ1af — Omroep Gelderland (@OmroepGLD) January 20, 2026

Ex aequo

Brabantse PVV-Kamerleden blijven loyaal aan Wilders



Lees verder: https://t.co/NP4CkrBpHRhttps://t.co/NP4CkrBpHR — Omroep Brabant (@omroepbrabant) January 20, 2026

Regionaliseren kun je leren. Dan denken we aan Brabant, waar nog licht brandt, dat in Emst wordt uitgedaan. Uitstekende content, Omroep Gelderland en Omroep Brabant.

BONUS: Caravaggio

De pers heeft Dion Graus nu opgesloten in de lift pic.twitter.com/lHecaMKVoI — Guido van Dijk (@GuidovDijk) January 20, 2026