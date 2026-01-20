achtergrond

Top 7 tweets over de PVV-breuk

Belangrijkste ranglijst van de dag

Wat een dag. De partij formerly known as één man met een twitteraccount knalt uit elkaar, en waar is het dan beter reacties verzamelen dan op Twitter? Nou dan.

1: When he's right he's right

Jonathan Krispijn, zo gek als een lat, maar hij had het wel voorspeld

2: Ja kom nou

De MSM variant van Krispijn. En dan dus nog dommer en nietszeggender. Toch knap van Stom-Jan Meeus.

3: Heerlijk. Helder. Helma

Oud-VVD-Kamerlid vat de situatie te Den Haag uitstekend samen

4: Glas halfvol

Thought leader Yernaz ziet de zon weer schijnen in rechts Nederland

5: Glas halfleeg

Wollah

6: Is wel zo

Henk de Tank heeft de wiskunde gedaan

7: De regionale touch

Ex aequo

Regionaliseren kun je leren. Dan denken we aan Brabant, waar nog licht brandt, dat in Emst wordt uitgedaan. Uitstekende content, Omroep Gelderland en Omroep Brabant.

BONUS: Caravaggio

Beeld

@Ronaldo | 20-01-26 | 20:00 | 165 reacties

