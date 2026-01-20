Top 7 tweets over de PVV-breuk
Belangrijkste ranglijst van de dag
Wat een dag. De partij formerly known as één man met een twitteraccount knalt uit elkaar, en waar is het dan beter reacties verzamelen dan op Twitter? Nou dan.
1: When he's right he's right
Straks groot nieuws, mijn voorspelling komt uit. Let goed op.— Jonathan Krispijn (@Krispijnpunt) January 20, 2026
Jonathan Krispijn, zo gek als een lat, maar hij had het wel voorspeld
2: Ja kom nou
Iemand stelde in november vast: https://t.co/QTcj3pSxK0 pic.twitter.com/waEHWnHTx2— Tom-Jan Meeus (@tomjanmeeus) January 20, 2026
De MSM variant van Krispijn. En dan dus nog dommer en nietszeggender. Toch knap van Stom-Jan Meeus.
3: Heerlijk. Helder. Helma
Een deel van de PVV-fractie van Wilders is opgestapt. Verrassend.— helma nepperus (@helmanepperus) January 20, 2026
Oud-VVD-Kamerlid vat de situatie te Den Haag uitstekend samen
4: Glas halfvol
Een goede dag voor rechts Nederland https://t.co/FzELpcaLgm— Yernaz Ramautarsing (@YerRamautarsing) January 20, 2026
Thought leader Yernaz ziet de zon weer schijnen in rechts Nederland
5: Glas halfleeg
Een zwarte dag voor de #PVV— Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 20, 2026
Maar we gaan altijd door.
Voor Nederland
En de zon zal weer gaan schijnen.
Wollah
6: Is wel zo
Deze PVV-afsplitsing (7 leden) is vooral goed nieuws voor het minderheidskabinet van toekomstig @MinPres @RobJetten en slecht nieuws voor GroenLinks. Er ontstaat nu veel meer ruimte om meerderheden over rechts te vinden in de Tweede Kamer. https://t.co/z7MVyDte0L— Henk Otten (@hendrikotten3) January 20, 2026
Henk de Tank heeft de wiskunde gedaan
7: De regionale touch
Dit Gelderse Kamerlid splitst zich af van de PVV https://t.co/JdmPSdlunE pic.twitter.com/QW2jiYJ1af— Omroep Gelderland (@OmroepGLD) January 20, 2026
Ex aequo
Brabantse PVV-Kamerleden blijven loyaal aan Wilders— Omroep Brabant (@omroepbrabant) January 20, 2026
Lees verder: https://t.co/NP4CkrBpHRhttps://t.co/NP4CkrBpHR
Regionaliseren kun je leren. Dan denken we aan Brabant, waar nog licht brandt, dat in Emst wordt uitgedaan. Uitstekende content, Omroep Gelderland en Omroep Brabant.
BONUS: Caravaggio
De pers heeft Dion Graus nu opgesloten in de lift pic.twitter.com/lHecaMKVoI— Guido van Dijk (@GuidovDijk) January 20, 2026
Beeld
