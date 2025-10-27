GroenLinks-PvdA doet AANGIFTE tegen PVV'er Maikel Boon om AI-plaatjes
Opmerkelijke tip in onze inbox zojuist: een levensechte afbeelding van PVV-Kamerlid Maikel Boon (bekend van het internet) die wordt AFGEVOERD door agenten. Die is dus kort na de aangifte door GroenLinks-PvdA om zijn extracurriculaire AI-geknutsel meteen gearresteerd en eerlijk gezegd is het een beetje merkwaardig dat er nu ineens zo doortastend wordt gehandeld. Two-tier justice? Samen met Patrick Crijns (nog opzoeken wie dat is, red.) onderhield Boon een Facebookpagina waarop allemaal AI-plaatjes stonden, waaronder allerlei PVV-boomers vervolgens doodsbedreigingen en andere vrolijke verwensingen achterlieten. Hartstikke zinvolle tijdbesteding kortom, en het klinkt alsof Boon meer deed dan vrijwel al zijn collega's in de fractie. Opzichtige poging dus van GroenLinks-PvdA om twee dagen voor de verkiezingen een gevierd stemmenkanon kalt te stellen. Heftig!
UPDATE - Wilders neemt afstand, noemt het "ongepast en ongehoord".
UPDATE 2 - Timmerfrans wil dat Boon en Crijns niet terugkeren in de Kamer. Wilders wil dat Timmerfrans zijn muil houdt, heeft een jij-bak gevonden.
En de mensen hiervan die op de GL/PvdA-kandidatenlijst staan Frans, heb je ze van de lijst afgehaald? Dacht het niet hè. Dus geen dubbele moraal. https://t.co/XfP1cLqwf0 pic.twitter.com/LU8tSiZoUM— Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 27, 2025
Ongepast en ongehoord.— Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 27, 2025
Ik neem er afstand van. Site is offline. Excuses aan collega Timmermans.
https://t.co/cEnM1gn1lc
Dit soort prut
