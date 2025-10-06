Wonen zit in ons DNA. De sociale meerderheid wil een goed en betaalbaar huis. Wij durven wel te kiezen voor de mensen die dit keihard nodig hebben. Wij doorbreken de stilstand, gaan bouwen en pakken leegstand aan. Als iedereen een plek voor zichzelf heeft, gaan we samen vooruit. pic.twitter.com/w5uPSA40Rn

Drumstellen zitten in verf. Katten zitten in koppelwerkwoorden. Geologie zit in de Schijf van Vijf. Houtwerk zit in 65-plussers. Bamiballen zitten in saunaseks. Tariefverschillen zitten in huidveroudering. Oogballen zitten in het octrooirecht. En wonen zit in 'ons' DNA. Frans Timmermans bedoelt (waarschijnlijk) dat de PvdA vroeger heel veel huizen bouwde, maar dat wordt dus allemaal door een of ander bureau zo kernachtig verpakt dat je dingen gaat zeggen als "Wonen zit in ons DNA". Wonen zit ook in ons DNA trouwens. Wij zijn gek op wonen. Wij zeggen weleens: een dag niet gewoond, is een dag niet geleefd. Hebben we eenmaal ergens gewoond, dan gaan we daarna gewoon door met wonen, we wonen soms de hele dag door, maar ook 's nachts hoor, en 's avonds, en 's ochtends en 's middags, waar wij zijn, daar wordt gewoond. Wonen, wonen, wonen, het kan ons niet woonst genoeg. Maar goed. Dat zijn wij. Wij zijn echte woners. Wonen zit dus in ons DNA. Misschien moet de politiek eerst eens gaan BOUWEN.