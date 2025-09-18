De wonderen zijn, zoals u weet, de wereld nog niet uit. Niemand minder dan TIMMERFRANS van de groene arbeidspartij beleeft iets meer dan een maand voor de verkiezingen een ONGEKENDE populariteitsspurt. Maar wel: in het verkeerde land. Of in ieder geval, de video's van Timmermans op Feestboek ontvangen likes van DUIZENDEN Vietnamese profielen. Nou zijn wij geen cyber sleuths en komt het leeuwendeel van onze kennis over Vietnam uit Platoon, maar we durven best te zeggen: hier is iets geks aan de hand. Een klein beetje graven in de profielen die de likes achterlieten leerde ons dat het voor een deel gaat om (ogenschijnlijk) nepprofielen, voor een ander deel om (ogenschijnlijke) nepprofielen die best een beetje echt leken en voor een laatste deel uit profielen van echte mensen. Het kunnen gekochte likes zijn, maar dan is de vraag wíé de likes gekocht heeft (het profiel van een ander overladen met gekochte duimpjes of volgers is namelijk: vrij gemakkelijk). Het kan óók zo zijn dat door welk misverstand een digitale kettingreactie is ontstaan waarin duizenden Aziaten hebben gedacht 'Goh, hee, die man, dat moet het zijn! LIKE'. Je weet het niet!