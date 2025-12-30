De beste films en series van 2025
een jaar aan absolute bioscoop
Zeggen wij niet, zegt een van Nederlands voornaamste exportproducten Nederlander @Tom van der Linden met z'n filmkanaal Like Stories of Old dat richting de 1 miljoen subscribers kruipt. Afijn, de 11 beste films en de 10 beste series van 2025, precies genoeg om 2026 mee te vullen.
Heerlijk addendum wel
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Mosterd | 01-01-25 | 19:33 | 168 reacties
Medium Mosterd doet voorspellingen voor 2025
Paragmosterd ging even achter zijn glazen bol zitten