Mensen die over cinema schrijven, god, die zijn nog erger dan mensen die over popmuziek schrijven, die op hun beurt weer erger zijn dan voetbaljournalisten, en die zijn dan weer erger dan mensen die hun kinderen slaan, die overigens net iets erger zijn dan mensen die instemmend knikken terwijl ze essays lezen van Doortje Smithuijsen, die dan weer net zo erg is als mensen die over cinema schrijven. Dat gezegd hebbende: wij hebben zojuist de laatste aflevering van seizoen 3 van Sleepers op Videoland gezien en wij zijn bereid onze plek in de hiërarchie op te geven om u ervan te overtuigen naar deze serie te kijken. God-god-god nondeju wat een goeie tv zeg. Geef Robert de Hoog een standbeeld, een gouden kalf, een lintje, een bonus, een ereGeenStijlpremiumlidmaatschap. Dat einde jongens, jezus christus, dat einde. Geen vragen stellen verder, gewoon kijken. Eerste twee seizoenen niet gezien? Jaloers! Pak je die ook lekker mee.