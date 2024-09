We zitten extreem lekker in een rerun van The Sopranos (beste serie ooit), einde seizoen drie, als het helemaal uit de hand giert met die Mercedes-verkoopster Gloria Trillo (die komt uit 1960!), Pussy al een seizoen bezig is aan z'n zwemwedstrijd, Jackie en z'n achterlijke vrienden de kaartgame overvallen omdat die Ralph zo'n grote muil heeft, Jackie OVERHOOP WORDT GESCHOTEN, enzovoorts, geen spoilers verklappen! Gouden tip om er maar weer eens lekker voor te gaan zitten, deze serie van de goden, met de complexe personages, de psychologische teringzooi, die grote neppe Amerikaanse tietmevrouwtjes die met hoog opgetrokken stringbroekjes op het podium van de Bada Bing staan te dansen, die heerlijke gladgetrokken kop van Steven Van Zandt die ook nog altijd in de E Street Band (!) staat te knallen, de prachtige Paulie Gualtieri, de glansrol van Michael Imperioli die onlangs weer opdook in die heerlijke serie The White Lotus, ENFIN ENFIN ENFIN. U mag kiezen. Beste serie ooit? Hieronder de REDACTIECODE.