Wat is het toch met de serie Mocro Maffia dat ondertussen haast iedereen die in de serie een ordinair straatschoffie speelt ook in het echt een ordinair straatschoffie is gebleken? Vorig jaar werd een van de sterren veroordeeld voor bankhelpdeskfraude. Eerder dit jaar hadden we al Marouane Mefta, die op het voetbalveld de kaak van een tegenspeler brak en een keeper bewerkte met een scooterhelm, nu is Oussama Ahammoud aan de beurt. Die kennen we nog als het echte slachtoffer uit de piemel-laten-zien-rel van Bilal Wahib (OH JA die had je ook nog). Ahammoud wordt door Justitie vervolgd voor het distribueren van DRUKS. En dan geen coole drugs zoals in de serie, maar lachgas. Ahammoud werd maar liefst 4 KEER betrapt op het bezit van grote hoeveelheden lachgas, op nieuwjaarsdag van dit jaar werd hij zelfs betrapt op rijden onder invloed van het verdovende spul. Volgens zijn advocaat is hij sindsdien gewoon weer een lieverdje, "Hij is daar echt klaar mee. Hij heeft dat nu achter zich gelaten en concentreert zich op zijn herstel en vooral op zijn carrière." Tuurlijk, jongen.