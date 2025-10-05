LIVE. Dennis Schouten vs. Rob Goossens
Dit wordt SLECHT
De hoogmis van de Nederlandse televisieavond. Boxing Influencers op Videoland. Je geeft een boel volslagen idioten en hele en halve onbekenden wat euro's + een trainingskamp en op een gegeven moment hebben ze zelf niet meer door dat ze zich compleet voor lul zetten. De onvermijdelijke Dave Boeldrink is natuurlijk weer uit de jacuzzi gekropen voor een potje knuffelrock en nepo-cringebaby Sem van Dijk mag hosselen, maar de enige partij die echt lollig is: Dennis Schouten tegen Rob Goossens. Normaal gesproken krijgt Dennis alleen maar klappen, maar nu mag-ie ze ook een keertje uitdelen, en wel aan een heus ChatGPT-fenomeen. Bitchfight wordt natuurlijk een carnaval van ongemak, maar een gebroken neusje zou wel grappig zijn. Later meer!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Dutch Roddelweight Championship: Rob Goossens vs Dennis Schouten
Roddelkoningdeskundigeduidersgevecht van de eeuw
RAAR. Dennis Schouten 'opgewacht en beschoten met paintballpistool'
Daarmee schiet je op wolven, niet op YouTubers
Voetbalclub schorst heel elftal van meppende Mocro Maffia-acteur Marouane Meftah
Maar het is allemaal niet zo erg!
LUISTEREN. Dit fragment van Rob Goossens over Linda de Mol mag u van RTLBoulevard niet horen
Er wordt echt: niks schokkends gezegd
LIVE!!! Knallende OUDEJAARSSHOW met Tom Staal, Dennis Schouten & vooral Fabiola Volkers
HIER & LIVE, veel leuker alsdan Guido Weijers (*) enzo
Gezochte Geert Wilders-bedreiger Sait Cinar: "Alle buitenlanders moeten terug naar hun eigen land"
Dennis Schouten in gesprek met door OM opgejaagde rijbewijs-virtuoos