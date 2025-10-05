achtergrond

LIVE. Dennis Schouten vs. Rob Goossens

Dit wordt SLECHT

De hoogmis van de Nederlandse televisieavond. Boxing Influencers op Videoland. Je geeft een boel volslagen idioten en hele en halve onbekenden wat euro's + een trainingskamp en op een gegeven moment hebben ze zelf niet meer door dat ze zich compleet voor lul zetten. De onvermijdelijke Dave Boeldrink is natuurlijk weer uit de jacuzzi gekropen voor een potje knuffelrock en nepo-cringebaby Sem van Dijk mag hosselen, maar de enige partij die echt lollig is: Dennis Schouten tegen Rob Goossens. Normaal gesproken krijgt Dennis alleen maar klappen, maar nu mag-ie ze ook een keertje uitdelen, en wel aan een heus ChatGPT-fenomeen. Bitchfight wordt natuurlijk een carnaval van ongemak, maar een gebroken neusje zou wel grappig zijn. Later meer!

Tags: boxing influencers, videoland, dennis schouten, rob goossens
@Mosterd | 05-10-25 | 19:33 | 52 reacties

