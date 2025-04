Weet u waarmee we maar eens moeten stoppen? Het opwachten van internetpersoonlijkheden met pistolen. Klinkt gek, maar het blijkt een urgent probleem. Eerst was er een eenling met een waterpistool, die met zijn serie Pop De Influencer diverse hardwerkende influencers een behoorlijk natte herinnering gaf aan hoe makkelijk het is om mensen op te sporen als die mensen de hele dag hun activiteiten op sociale media delen. Tja, een waterpistool. Het is lullig, maar dat zou je nog kunnen zien als een wat grove doch ludieke manier van verzet tegen de influencertirannie waar Nederland onder gebukt gaat. Maar er is een punt dat het allemaal te ver gaat en dat punt is: bereikt. Dennis Schouten, in het verleden al meer dan eens bedreigd en zelfs in zijn gezicht gestoken, werd dinsdag voorafgaand aan de opnames van Roddelpraat opgewacht en meermaals beschoten met een paintballgeweer. Door 2 man opgewacht, waarvan een met een camera. Auto's beschadigd, omstanders en Dennis schrikken zich te tyfus. Tjonge, wat een helden! En wie is dan die dappere schutter? Nou, hij noemt zichzelf Malle Joepoe. Een snelle YouTube-search leert ons dat het een roomblank wannabe-straatgozertje met een hoog stemmetje en een laag IQ is, die dit paintball-geintje dus al 8 JAAR GELEDEN bedacht heeft. Verder zien we dat hij een interview heeft afgenomen bij een voortvluchtige crimineel, waarbij de beste vraag was "Hoe kom je nu aan je hasj?". Dat noemen we dus een weggooier. Dennis heeft aangifte gedaan.