Kijk. Dit is dus The Art of the Deal mensen. Marianne Schouten, inderdaad de zus van, nou ja, het is eigenlijk andersom, Dennis Schouten is de broer van Marianne Schouten, wat een figuur dit zeg, groter dan het leven zelf, Marianne Schouten dus: legde in 2021 al haar werk als raadslid neer vanwege klimaatstress, werd daarna alsnog doodleuk op nummer 3 van de lijst van GroenLinks in Enschede gezet en stopt er nu alsnog mee omdat ze in klimaatstaking gaat. "De stoel van gemeenteraadslid Marianne Schouten in Enschede bleef deze maandagavond leeg: ze staakt. Het GroenLinks-raadslid stuurde een kwartier voor aanvang van de gemeenteraad een mailtje rond. Deze dag om 12.00 uur was ze begonnen met een klimaatstaking. ‘Dit omdat ik op deze wijze niet langer kan en wil werken’, zo schrijft ze. Schouten stelt twee eisen: burgemeester en wethouders moeten erkennen dat er een klimaatcrisis is en het klimaat in haar eigen GroenLinks-fractie moet beter. Het moet socialer, groener en inclusiever. Ze hoopt er mensen mee aan het denken te zetten. ‘Mijn lege zetel staat hierbij symbool als Toekomst-stoel’." Hatsee. Schaakmat. Klimaat alsnog gered in 2025, dankzij Marianne Schouten en haar Toekomst-stoel. Ideetje voor de gemeente: staken met het overmaken van de raadsvergoeding voor mevrouw Schouten, en als het even kan ook voor de rest van de GroenLinks-fractie die deze totale gekte faciliteert. Wat een familie.