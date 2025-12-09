Okee ter verdediging van deze mejuffrouw: wie zou nou geen problemen willen oplossen door er tegen betaling geen reedt aan te doen, sterker nog, daar is ons hele politieke bestel zo'n beetje op gebouwd. Hoe dan ook, Marianne Schouten, de zus van Dennis Schouten (wij herhalen: de zus van Dennis Schouten), behaalde in 2022 nog loeiveel voorkeursstemmen als GroenLinkser - van de huidige Enschedese gemeenteraad kreeg alleen de lijsttrekker van het CDA er destijds meer. Nu kennen we Dennis als een zeer stabiele gozer, dus het zal niemand verbazen dat Marianne haar sleutelbos ook nogal eens kwijt is. Zo meldde ze zich in 2021 al eens ziek als raadslid omdat ze te gebukt ging onder klimaatstress. Afijn, begin dit jaar kondigde ze aan in klimaatstaking te gaan, wat voor de eveneens altijd stabiele GroenLinksers reden was om haar subiet uit de fractie te kukelen. Het goede mens is inmiddels negen volle maanden in staking en heel kinderachtig maar de collegaatjes krijgen er zo langzamerhand wel een beetje genoeg van. Vanaf nu mag Schouten elke maand waarin ze in vlekkerige joggingbroek Hogwarts Legacy zit te spelen tijdens werktijd 500 pietermensen inleveren. Oneerlijk!