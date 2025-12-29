LIVE WK Darts - Doet Kevin Doets het?
Naar de laatste 16
Verkansie! Vrij! Vijfde Kerstdag! We schakelen daarom live over naar Alexandra Palace, Londen, voor hopelijk weer wat dekselse kunststukjes door topatleten met pijltjes. Gian van Veen en Michael van Gerwen zijn al doorrrr, en vanmiddag kan Kevin "Hawkeye" Doets zich als derde Nederlander voegen bij De Laatste Zestien. Doets uut Zweden moet het opnemen tegen Engelsman Nathan Aspinall, nummero 15 op de PDC Order of Merit, en dat gaat heel niet makkelijk worden. Maar alles kan, op dit knotsgekke feesttoernooi. Intunen op uw ViaPlay of volg livescores op Dartsnieuws. Game on.
1-1
2-1 The Asp
2-2
3-2 The Asp
3-3
DOETS EQUALISES!— PDC Darts (@OfficialPDC) December 29, 2025
Kevin Doets recovers his footing, surviving a set dart from Nathan Aspinall to level the game at one set apiece!
📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R3 pic.twitter.com/LYFwfPW9j5
Reaguursels
