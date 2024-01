Eentje nog, en dan zijn we weer een jaartje klaar. Wat deed u eigenlijk toen u zestien was? Is Luke Littler eigenlijk wel zestien? Waarom ziet hij eruit als iemand van 47? Is hij geboren op 29 februari? Vreet hij iedere avond kebab? En waarom is hij nu al zo goed? Waarom eet Michael van Gerwen hamburgers als hij een eigen kok heeft? Wat was er eigenlijk aan de hand met MVG? Waarom zijn darters altijd zo knap? Waarom is Raymond van Barneveld de grootste aller tijden? Hoe kan het dat Luke Humphries ineens tegen de 110 gemiddeld gooit? Wat is eigenlijk het verhaal van Littler? Was hij altijd al zo goed? Heeft hij een vriendin? WISTEN JULLIE DAT LUKE LITTLER EEN ZUS HEEFT? Hoeveel geld krijgt de winnaar eigenlijk? Was Koert Westerman op zijn muil gegaan of ziet-ie er altijd zo uit? Stopt Arjan van der Giessen ooit met groeien? Waarom luisteren we nog steeds naar Vincent van der Voort? Is er een goed alternatief voor Tonzon Radiatorfolie? En wat is eigenlijk belangrijker: de dubbeltjes gooien, of de tripletjes gooien? Nu LIVE in de finale. Supertalent Hittler tegen wereldtopper Lumphries. Veel plezier.