Omdat het zo ontzettend GOED gaat met Viaplay Nederland achter de decoder, komt Viaplay Nederland nu achter de decoder vandaan! "SBS9 gaat vanaf 5 april verder als Viaplay TV. Kijkers krijgen een selectie van het sportaanbod voor de kiezen, waaronder Formule 1, darts en Engels en Duits voetbal." En die selectie is komend weekend dus gewoon: de kwalificatie en de race van de F1 in Japan. Zonder Olav Mol, wat ook verder niet uitmaakt want Olav Mol zegt heel grappig 'zeuven', maar niet zo grappig 'neugen'. Voordat u uw F1TV-abo uit het raam mietert: "Niet alle Formule 1-races zullen te zien zijn via ViaplayTV. Viaplay zegt tegen de NOS dat het gaat om samenvattingen en kwalificatieraces" (maar dus ook sommige races live, red.). Wij gaan er echter wel gewoon vanuit dat het WK DARTEN komende winter gewoon te zien is voor de GEWONE MAN. Drie gewone hoeraatjes voor Talpa en Viaplay!

UPDATE: Raarrr, wat is het nou? Volgens RTL Nieuws is de GP Japan zondag pas OM EEN UUR 'S MIDDAGS OP TV