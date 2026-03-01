Gisteren (!) Iraanse vlag (!) van regime (!) bij iftar de Dam (!) waar GroenLinks-lijsttrekker (!) sprak
Inspirerend
Opvallende beelden van de Dam gisteren (via) waar een gezellige iftar werd georganiseerd om
verbinding te zoeken met de autochtone bevolking uit solidariteit met Gaza. Daar zijn namelijk vlaggen van Iran te zien, en wel met zo'n rood dingesje in het midden (wiki: "een symbool dat vele betekenissen heeft, maar het is hoofdzakelijk een gestileerde vorm van het woord الله (Allah). Het symbool vertegenwoordigt ook vier halve manen met een zwaard in het midden. Het symbool werd ontworpen door Hamid Nadimi en werd officieel goedgekeurd door Ayatollah Khomeini op 9 mei 1980.")
Toch gek. Het kan natuurlijk, dat de aanwezigen graag hun betrokkenheid bij het volk van Iran wilde laten zien en toevallig alleen deze vlag hadden liggen. En hee, de iftar werd mede georganiseerd door PGNL, een club die door onder meer Abu Eenarm is opgericht en geweld tegen Joden verheerlijkt, maar ja, van Rutger Bregman hebben we geleerd dat je nu eenmaal vuile handen moet maken als je de wereld wilt verbeteren. Graag even niet zeuren Carel Brendel, met je 'Hamas op de Dam', als dit al niet meer mag zeg, we leven toch in een vrij land? In de republiek Amsterdam? Nou dan.
Het is volkomen logisch dat Zita Pels, als wethouder mede-verantwoordelijk voor het debacle bij Stek Oost en in die rol ook slachtoffer van verschrikkelijk gemene vragen door de Amsterdamse gemeenteraad en zelfs een (verworpen) motie van afkeuring (a badge of honor, red.), daar gisteren ook een praatje hield. En iedereen die daar iets van vindt is onderdeel van de cancelcultuur van rechts, die door Rutger Groot Wassink zo dapper is getrotseerd. Dus.
Later gisteravond op de Dam (let op het verschil in vlag)
گفته بودیم در عزاتون خواهیم رقصید!— Sadra ✌️ (@sadra_me) March 1, 2026
امشب، #آمستردام pic.twitter.com/KVi2sQIupC
En vandaag
Dam pic.twitter.com/Xus82yYhT5— Remco Yizhak Cooremans (@RemcoYizhakCoor) March 1, 2026
Tevens ook nu in Den Haag
Dansende #Iraniërs nabij het #Malieveld in #DenHaag. Feestvieren gaat door. #IranRevoIution2026 pic.twitter.com/FUlkADa2Jx— Owen (@_owenobrien_) March 1, 2026
Vlag ook te zien in Instapost organisatie (even doorklikken, ook voor foto Pels)
Nieuw partijlogo?
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Waar is die iftar? HIER is die iftar
We zijn deze ramadan hopeloos op zoek naar een leuke en gezellige iftar om lekker te iftarren, voor jong en oud, voor man en vrouw, zonder (politie)honden maar mét alcohol. Hoeft niet eens gezond. Media, WIJS ONS DE WEG
Aangifte van GL-PvdA tegen PVV'ers in 3 plaatjes
GroenLinks-PvdA bevestigt voorgenomen aangifte tegen PVV'ers om poepflauw AI-geknutsel. Hieronder de foto's
PvdAGroenLinks wil miljarden voor rijksghetto's
36,6 miljard euro voor huurwoningen van max 700 euro - wiehoei toettoet
LIVE! Verkiezingscongres Hamas-PvdA
Wel gek dat deze vergadering niet in Doha is
Kandidatenlijst GroenLinksPvdA bekend
Marjolein Moorman op ZES, en mijnheer White moet achter in de bus
Herrezen uit de dood: Sybren Kooistra (de Goebbels van GroenLinks)
Soep van de Week in Het StamCafé
Wethouder GroenLinks 020 geeft dubieuze windsubsidie aan club van ex-wethouder GroenLinks 020
(die haar baan kwijtraakte vanwege dubieuze windmolenplannen)