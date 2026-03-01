[LIVEBLOG 6 HIERRR]

Opvallende beelden van de Dam gisteren (via) waar een gezellige iftar werd georganiseerd om verbinding te zoeken met de autochtone bevolking uit solidariteit met Gaza. Daar zijn namelijk vlaggen van Iran te zien, en wel met zo'n rood dingesje in het midden (wiki: "een symbool dat vele betekenissen heeft, maar het is hoofdzakelijk een gestileerde vorm van het woord الله (Allah). Het symbool vertegenwoordigt ook vier halve manen met een zwaard in het midden. Het symbool werd ontworpen door Hamid Nadimi en werd officieel goedgekeurd door Ayatollah Khomeini op 9 mei 1980.")

Toch gek. Het kan natuurlijk, dat de aanwezigen graag hun betrokkenheid bij het volk van Iran wilde laten zien en toevallig alleen deze vlag hadden liggen. En hee, de iftar werd mede georganiseerd door PGNL, een club die door onder meer Abu Eenarm is opgericht en geweld tegen Joden verheerlijkt, maar ja, van Rutger Bregman hebben we geleerd dat je nu eenmaal vuile handen moet maken als je de wereld wilt verbeteren. Graag even niet zeuren Carel Brendel, met je 'Hamas op de Dam', als dit al niet meer mag zeg, we leven toch in een vrij land? In de republiek Amsterdam? Nou dan.

Het is volkomen logisch dat Zita Pels, als wethouder mede-verantwoordelijk voor het debacle bij Stek Oost en in die rol ook slachtoffer van verschrikkelijk gemene vragen door de Amsterdamse gemeenteraad en zelfs een (verworpen) motie van afkeuring (a badge of honor, red.), daar gisteren ook een praatje hield. En iedereen die daar iets van vindt is onderdeel van de cancelcultuur van rechts, die door Rutger Groot Wassink zo dapper is getrotseerd. Dus.