LIVE! Verkiezingscongres Hamas-PvdA

Wel gek dat deze vergadering niet in Doha is

En dan schakelen we nu LIVE over naar Rotterdam waar de lieden van Hamas-PvdA zich verzamelen voor het verkiezingscongres van de onverdraagzaamheid. Het thema is natuurlijk asiel, zie ook De T., De V. en De Angela, al zullen er vanuit extreemlinks ook nog wel wat Gaza Flotilla's worden losgelaten in de zaal. Dat kan alleen maar goed gaan: Frans Timmermans is een machtsbeluste opportunist die z'n eigen hond nog zou killen voor een termijn in het Torentje en hardnekkig weigert het kwaadaardig kankergezwel van antisemitische mafklappers, complotdenkers, Jodenhaters, met islamitische terroristen heulende antisemieten, extreemlinkse radicale idioten, gekkies, Kampwachters, tunnelkruipers, wegkijkers en een zooi andere totale weggooiers te bestralen. Jaja de PVV is een rare partij, maar we durven nóg wel een case te maken. Enfin, het verkiezingscongres van Hamas-PvdA met Kati Sinwar op de eerste rij, lachen gireren brullen. 29 oktober stemmen HOERA!
Update 13:40 - Voor wie wil lezen wat er allemaal al gezegd is: Chris is Erbij, live Twitterdraad hiero
Update - Paul Smits (deze totale gek) heeft ook iets te zeggen
Update - Verrassing! Gratis Gratis Palestina-sjaaltjes

His Lulness praat, op de achtergrond Sinwar, Deif en Haniyeh

Tags: pvda, groenlinks, hamas hamas
@Mosterd | 27-09-25 | 13:00 | 418 reacties

