LIVE! Verkiezingscongres Hamas-PvdA
Wel gek dat deze vergadering niet in Doha is
En dan schakelen we nu LIVE over naar Rotterdam waar de lieden van Hamas-PvdA zich verzamelen voor het verkiezingscongres van de onverdraagzaamheid. Het thema is natuurlijk asiel, zie ook De T., De V. en De Angela, al zullen er vanuit extreemlinks ook nog wel wat Gaza Flotilla's worden losgelaten in de zaal. Dat kan alleen maar goed gaan: Frans Timmermans is een machtsbeluste opportunist die z'n eigen hond nog zou killen voor een termijn in het Torentje en hardnekkig weigert het kwaadaardig kankergezwel van antisemitische mafklappers, complotdenkers, Jodenhaters, met islamitische terroristen heulende antisemieten, extreemlinkse radicale idioten, gekkies, Kampwachters, tunnelkruipers, wegkijkers en een zooi andere totale weggooiers te bestralen. Jaja de PVV is een rare partij, maar we durven nóg wel een case te maken. Enfin, het verkiezingscongres van Hamas-PvdA met Kati Sinwar op de eerste rij, lachen gireren brullen. 29 oktober stemmen HOERA!
Update 13:40 - Voor wie wil lezen wat er allemaal al gezegd is: Chris is Erbij, live Twitterdraad hiero
Update - Paul Smits (deze totale gek) heeft ook iets te zeggen
Update - Verrassing! Gratis Gratis Palestina-sjaaltjes
His Lulness praat, op de achtergrond Sinwar, Deif en Haniyeh
Kies voor elkaar, niet tegen elkaar.— Frans Timmermans (@F__Timmermans) September 27, 2025
Mijn oproep aan de sociale meerderheid van Nederland: pic.twitter.com/uoNVx0Dw6t
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Feynman en/of Feiten – Free Gaza
Symboolpolitiek saboteert zicht op structurele oplossingen
GSTV. Van Muiswinkel (neemt geen afstand van antisemitische complottheorie) neemt volgens Timmermans WEL afstand van complottheorie
De intellectuelen van GeenStijl steken hun hoofd in het konijnenhol
Kandidatenlijst GroenLinksPvdA bekend
Marjolein Moorman op ZES, en mijnheer White moet achter in de bus
Herrezen uit de dood: Sybren Kooistra (de Goebbels van GroenLinks)
Soep van de Week in Het StamCafé
Wethouder GroenLinks 020 geeft dubieuze windsubsidie aan club van ex-wethouder GroenLinks 020
(die haar baan kwijtraakte vanwege dubieuze windmolenplannen)
Lodewijk Asscher vuurt ballistische motie af op Kati Piri & Frans Timmermans
THE PEOPLE'S CHAMP Asscher schiet er eentje door de Iron Dome van Kati Piri
Kati Piri toont het ware gezicht van GroenLinks-PvdA: een radicale partij vol idioten, halvegaren, Jodenhaters en de extreem gore politieke opportunist Frans Timmermans
PvdA-GroenLinks definitief ontmaskerd als radicale partij gekken, om Kati Piri hangt de geur van de dood en Frans Timmermans is de pooier van de ayatollah