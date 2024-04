Kijk nou! Het topic 'Totale GroenLinks-gek Paul Smits is de personificatie van de HEL waar de PvdA zich in heeft gestort' is OFFICIEEL onderdeel van de Nederlandse parlementaire geschiedenis! De PVV heeft namelijk Kamervragen gesteld over die Viva Viva Intifada-idioot, die met zijn gore bordje opriep tot de Eindoplossing. Vraag: "Bent u ermee bekend dat tijdens die demonstratie een bord omhoog werd gehouden door de vice-fractievoorzitter van GroenLinks in Provinciale Staten van Gelderland met daarop de tekst 'viva viva INTIFADA'"? Antwoord Dilan Yesildinges: "Ja, daar ben ik nu mee bekend." Vraag: is deze rare kwast eigenlijk aangehouden? Antwoord Dilan Yesildinges: Nee! Doei.