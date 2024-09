Discussie: altijd goed. Zo vindt de een dat je Hamas niet moet reduceren tot een terroristische groep, maar juist erkennen als politieke verzetsorganisatie, terwijl de ander juist van mening is dat Hamas betrokken moet worden bij de toekomst van Palestina, en weer een ander wil er graag op wijzen dat de daden van Hamas een reactie zijn op decennia-lange terreur van Israël. En uiteindelijk kom je dan ergens in het midden uit, namelijk bij het ongewenst verklaren van de president van Israël bij een opening van een Holocaustmuseum. Aan PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent (deze Esther-Mirjam Sent) zal het in ieder geval niet liggen. "Royeren is best een complex en ingewikkeld proces. Ik ben daar niet zo van!" Weet u trouwens waar er geen ruimte is voor discussie?