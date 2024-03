Sociaaldemocraat in the streets, "fel, onruststoker, agressief, manipulatief, ijzig, onfatsoenlijk, intimiderend" in the sheets. Dat zijn de échte. In het najaar van 2021 kwam vlak voor haar benoeming tot landelijk PvdA-voorzitter aan het licht dat hoogleraar economische theorie Esther-Mirjam Sent een spoor van niet-theorische "verstoorde werkverhoudingen" door de Radboud Universiteit trok.

Adviesbureau Bezemer & Schubad stelde een onderzoek dat Esther als "buitengewoon onprettig" heeft ervaren (wat grappig is omdat ze zich constant tegen een ander onderzoek van datzelfde bureau in de PvdA aan bemoeide). Wat collega's op hun beurt buitengewoon onprettig aan Esther vonden?

",,Ze was een onruststoker en straalde veel agressie uit”, vertelt een betrokkene. Dat deed ze vooral in woord en gebaar, concluderen meerdere (oud-)personeelsleden (...). er was wel sprake van intimidatie en ongewenst gedrag.