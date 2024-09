Ja ja heel flauw GeenStijl om iedereen die gewoon wil dat er een beetje meer begrip voor de Palestijnen komt bij GroenLinks-PvdA (er is al: vrij veel begrip voor de Palestijnen bij GroenLinks-PvdA) antisemitisme te verwijten maar HULLIE BEGONNEN. In een online verklaring van "een brede groep van progressieve leden van GroenLinks, DWARS, JS en PvdA" roepen zij de GroenLinks-PvdA namelijk op afstand te doen "oneigenlijk gebruik van de term antisemitisme", en tegelijkertijd tot HET ERKENNEN VAN ORGANISATIES ZOALS HAMAS als "sociale, politieke en/of verzetsorganisaties" en ze 'niet te reduceren tot terroristische organisaties'. Dan staat er voor de vorm nog "Antisemitisme dient natuurlijkerwijze te allen tijde bestreden te worden" maar dat geldt kennelijk niet voor het steunen van Hamas, dat erkend moet worden als sociale, politieke en/of verzetsorganisatie. Joe.

INSTANT UPDATE: Formuliertje alweer uit de lucht gehaald. gelukkig hebben we de screenshots nog.

UPDATE 13u49: En we zijn weer online! Tekst is aangepast, zie voor nieuwe versie onder screenshots.