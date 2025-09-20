Hamas heeft geen interesse de Gazastrook te besturen, ze hopen met maximale escalatie Israël te isoleren, te verzwakken en te vernietigen. Het werkt, want onze linkse meute trappen erin en werken eraan mee. Terwijl sommige Palestijnen honger hebben, zitten Hamasstrijders met vers fruit en overgewicht in tunnels, klaar voor de strijd.

De levensverwachting van Arabieren in Israël is met 79 jaar hoger dan in de rest van de Arabische landen. Al tachtig jaar hebben Arabieren het beter binnen Israël dan erbuiten. Toen Israël continu werd beschoten, bouwden ze het Iron Dome , net zoals de NAVO nu een dronemuur tegen Poetin wil. Afweren en de-escaleren voldeed niet op 7 oktober .

Terwijl vorige maand 537 ton aan voedseldroppings het nieuws haalden, kwam er ook 128997 ton over land binnen. 1899 gram noodhulp per Palestijn per dag. 80% is voedsel. De grens is open . Wij zijn langer, dikker en ouder dan hun, maar eten gemiddeld een kwart minder . 0,4% procent ging door de lucht, dat symbool maakte niet het verschil .

Timmermans en de SP kwamen met het plan om zieke kinderen uit Gaza op te halen. Weer een tranentrekker. De linkse kerk vergeet hoe honderdduizenden Palestijnen elk jaar weer worden geholpen in Israëlische ziekenhuizen. Dit symbolische voorstel helpt hun campagne, maar mist elk besef van aantallen en onvoorwaardelijke Joodse zorg.

De complete Arabische Liga trapt hier niet meer in en verzocht samen met de EU en nog wat landen aan Hamas om zichzelf te ontwapenen, de gijzelaars vrij te laten en zichzelf op te heffen. Hamas melkt haar zelf veroorzaakte slachtofferrol uit, maar is een dodelijke dictatuur naar haar eigen volk, die hallucineert over een genocide op Joden.

Unilateraal werden in 2005 alle Joodse nederzettingen met geweld uit de Gazastrook weggehaald. De Gazastrook kreeg alle ruimte voor zelfbestuur inclusief verkiezingen, Hamas kwam en bleef met geweld aan de macht. Hoe Hamas haar eigen onderdanen ontvoert, martelt, executeert en oorlogen in drijft, zegt alles wat je over hen moet weten.

Arabische landen probeerden in 1948 en 1967 Israël te vernietigen. Tussen die twee pogingen door was de Gazastrook onder Egypte, net zoals de Westelijke Jordaanoever onder Jordanië was. De gebieden groeiden niet uit tot een zelfstandige staat, dat had geen prioriteit, eerst moest Israël vernietigd worden. Het doel heiligt de middelen.

Joden zijn niet anders gewend. De eerste schriftelijke vermelding van Israël staat in hiërogliefen te Thebes. Egypte had Israël en omgeving onderweg naar een veldtocht tegen Libanon onder de voet gelopen in het jaar 1205 voor Christus. De Thora, Bijbel en Koran staan vol met dergelijke verhalen over deze eeuwige heilige strijd.

De Gazastrook fungeert een paar millennia als deurmat voor buitenlandse legers op doortocht om oorlog te voeren. Ze zijn te klein om weerbaar te zijn tegen partijen zoals Iran en andere fundamentalisten die terroristische organisaties zoals Hamas, Hezbollah en de Houthi's oprichten, opleiden, financieren en bewapenen.

De Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever als beoogde zelfstandige ministaatjes maakt ze nu al tachtig jaar offerpionnetjes die in de weg staan tijdens pogingen Israël te vernietigen. Ze kregen de kans niet om zichzelf te besturen, zich tegen antisemitische buitenlandse inmenging te verweren of te ontwikkelen tot een toeristische oase.

Hetzelfde doen hopend op een andere uitkomst, garandeert dat deze gehaktmolen blijft draaien. Deze bezette gebieden hebben het niet gered onder Egypte en Jordanië. Ze hebben het niet gered onder Hamas en Fatah. Het is tijd voor een nieuwe kans onder een Aziatische, Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse vredesmacht, desnoods Israëlisch.

Het beste bewijs dat Israël genocide niet tot doel heeft, is de grondoorlog. Als totale vernietiging een doel was, dan is het sneller, goedkoper, makkelijker en veiliger om Gaza plat te gooien zoals Rotterdam of Dresden. Rafah is bevrijd, dat gaf ruimte aan progressieve scholen die tolerantie doceren, in plaats van Jodenhaat via UNRWA. (PDF)

De stemchecker van de Volkskrant stelt drie vragen over het conflict in de zandbak. Onderwerpen zoals woningbouw, 280.000 kinderen zonder volwaardig onderwijs of wie onze energietransitie komt uitvoeren ontbreken. Volgens deze krant moeten 3 van de 29 vragen over 3230 jaar oorlog in de zandbak waar ons parlement niets zal veranderen.

De Algemene Politieke Beschouwingen werden gegijzeld door een tunnelvisie over de Gazastrook uit de koker van Hamas. Nuttige idioten werken mee in de communicatie-, polarisatie- en oorlogsstrategie van Hamas. Het maakt hun Jihad niet uit hoeveel generaties of levens het kost, als de vernietiging van de Joden er maar komt.

Er is decennialang met Hamas gepraat, dat gaf alleen pauzes, terreur en oorlog. Voor Hamas zijn jihad en intifada hun bestaansreden. Diplomatiek “druk zetten” is een Westers materialistisch idee dat in de zandbak geen betekenis heeft. Overleven is belangrijker dan handel, er geldt louter het recht van de sterkste. Survival of the fittest.

Ik gun twee miljoen Palestijnen in de Gazastrook dezelfde voedselzekerheid, veiligheid, vrijheid en vrede die twee miljoen Arabieren in Israël al tachtig jaar hebben.

De Palestijnen hebben het vertrek van Hamas harder nodig dan Israël.