Gaza Flotilla-schooiers willen vliegtickets terug naar Nederland niet terugbetalen aan BuZa, want: "Er is een genocide gaande"
Logica
De Gaza Flotilla vol natuurwijnidealisten, Queers for Palestine, Gretoïden, werklozen, VARA-leden en andersoortig kanonnenvoer wist Gaza (vanzelfsprekend) niet te bereiken en de 'leden' werden door Israël op vliegtuigen gezet en terug naar huis gejoekeld. Het bonnetje van de vlucht terug kwam terecht bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de factuur nu heeft doorgespeeld naar de activisten zelf. PROBLEEM! "De activisten vinden het onterecht dat ze moeten betalen voor de vliegtickets. 'Er is een genocide gaande', zegt de woordvoerster." Logisch!
Alfons de Autoverkoper: deze auto is helemaal gratis mevrouw! Er is een genocide gaande
Pak je fijn volkoren (heel) maar gewoon mee hoor Hedy, er is een genocide gaande
Nou Denise het is uw geluksdag! Alle Mieles zijn voor niks want er is een genocide gaande
Wat zegt u, Anita? U betaalt niet omdat er een genocide gaande is? Natuurlijk! Geen enkel probleem!
Ey broer kook iez gratiz vandaag tog je weet tog is genosiet gaand nie betale nie
Twee ons gratis gehakt en een kostenvrije kipfilet graag, want er is een genocide gaande
Neem die hele kutkar maar gewoon gratis mee hoor! Er is een genocide gaande
Alsjullieblieft! Verse kibbeling! Dat is dan € 0 want er is een genocide gaande
