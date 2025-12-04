achtergrond

Gaza Flotilla-schooiers willen vliegtickets terug naar Nederland niet terugbetalen aan BuZa, want: "Er is een genocide gaande"

Logica

De Gaza Flotilla vol natuurwijnidealisten, Queers for Palestine, Gretoïden, werklozen, VARA-leden en andersoortig kanonnenvoer wist Gaza (vanzelfsprekend) niet te bereiken en de 'leden' werden door Israël op vliegtuigen gezet en terug naar huis gejoekeld. Het bonnetje van de vlucht terug kwam terecht bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de factuur nu heeft doorgespeeld naar de activisten zelf. PROBLEEM! "De activisten vinden het onterecht dat ze moeten betalen voor de vliegtickets. 'Er is een genocide gaande', zegt de woordvoerster." Logisch!

Alfons de Autoverkoper: deze auto is helemaal gratis mevrouw! Er is een genocide gaande

Pak je fijn volkoren (heel) maar gewoon mee hoor Hedy, er is een genocide gaande

Nou Denise het is uw geluksdag! Alle Mieles zijn voor niks want er is een genocide gaande

Wat zegt u, Anita? U betaalt niet omdat er een genocide gaande is? Natuurlijk! Geen enkel probleem!

Ey broer kook iez gratiz vandaag tog je weet tog is genosiet gaand nie betale nie

Twee ons gratis gehakt en een kostenvrije kipfilet graag, want er is een genocide gaande

Neem die hele kutkar maar gewoon gratis mee hoor! Er is een genocide gaande

Alsjullieblieft! Verse kibbeling! Dat is dan € 0 want er is een genocide gaande

Tags: gaza flotilla, greta, gaza
@Mosterd | 04-12-25 | 13:00 | 153 reacties

