De Gaza Flotilla vol natuurwijnidealisten, Queers for Palestine, Gretoïden, werklozen, VARA-leden en andersoortig kanonnenvoer wist Gaza (vanzelfsprekend) niet te bereiken en de 'leden' werden door Israël op vliegtuigen gezet en terug naar huis gejoekeld. Het bonnetje van de vlucht terug kwam terecht bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de factuur nu heeft doorgespeeld naar de activisten zelf. PROBLEEM! "De activisten vinden het onterecht dat ze moeten betalen voor de vliegtickets. 'Er is een genocide gaande', zegt de woordvoerster." Logisch!