Ja dan hadden we ook maar moeten luisteren toen ze zo vriendelijk waren een ultimatum te stellen. Geen sancties tegen Israël = een poosje geen treinen. Het klimaatprobleem is opgelost, vanaf nu gaat het over Gaza. Er zijn enkele tientallen demonstranten op de been; een klein gedeelte bezet op dit moment meerdere treinsporen en roept 'Free free Palestine'. Treinverkeer ligt stil, activisten worden door agenten van het spoor gesleurd, perrons zijn leeg geveegd.

Update 20:03 Er zitten zo'n negen demonstranten in een kringetje te zingen op een perron, aldus de T.

Update 20:21 Treinverkeer wordt weer opgestart. Niet om het een of ander maar na die grootse aankondiging hadden we er iets meer van verwacht.