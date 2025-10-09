achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Hamas en Israël akkoord over 'eerste fase' vredesplan en vrijlating alle gijzelaars

Ze komen: thuis

Bij dezen schudden we u even wakker voor: Vrede in het Midden-Oosten. Er is een akkoord over de 'eerste fase' van een wapenstilstand in tussen Israël en Hamas, inclusief het op korte termijn vrijlaten van ALLE Israëlische gijzelaars. Rond 01:00 meldde president Trump het blijde nieuws op TruthSocial, inmiddels is de historische mijlpaal door meerdere partijen bevestigd. Het akkoord wordt naar verwachting later vandaag ondertekend in Egypte en naar verluidt zal Hamas vervolgens binnen 72 uur de gijzelaars vrijlaten.

Later vanochtend meer.

Het Moment

Tags: vrede op aarde, gaza, gijzelaars
@Zorro | 09-10-25 | 02:08 | 3 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Feynman en/of Feiten – Free Gaza

Symboolpolitiek saboteert zicht op structurele oplossingen

@Feynman | 20-09-25 | 20:35 | 113 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.