Bij dezen schudden we u even wakker voor: Vrede in het Midden-Oosten. Er is een akkoord over de 'eerste fase' van een wapenstilstand in tussen Israël en Hamas, inclusief het op korte termijn vrijlaten van ALLE Israëlische gijzelaars. Rond 01:00 meldde president Trump het blijde nieuws op TruthSocial, inmiddels is de historische mijlpaal door meerdere partijen bevestigd. Het akkoord wordt naar verwachting later vandaag ondertekend in Egypte en naar verluidt zal Hamas vervolgens binnen 72 uur de gijzelaars vrijlaten.

Later vanochtend meer.