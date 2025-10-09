Hamas en Israël akkoord over 'eerste fase' vredesplan en vrijlating alle gijzelaars
Ze komen: thuis
BREAKING: Trump:— Clash Report (@clashreport) October 8, 2025
I am very proud to announce that Israel and Hamas have both signed off on the first Phase of our Peace Plan.
This means that ALL of the Hostages will be released very soon, and Israel will withdraw their Troops to an agreed upon line as the first steps toward… pic.twitter.com/O90PEWoHtr
Bij dezen schudden we u even wakker voor: Vrede in het Midden-Oosten. Er is een akkoord over de 'eerste fase' van een wapenstilstand in tussen Israël en Hamas, inclusief het op korte termijn vrijlaten van ALLE Israëlische gijzelaars. Rond 01:00 meldde president Trump het blijde nieuws op TruthSocial, inmiddels is de historische mijlpaal door meerdere partijen bevestigd. Het akkoord wordt naar verwachting later vandaag ondertekend in Egypte en naar verluidt zal Hamas vervolgens binnen 72 uur de gijzelaars vrijlaten.
Later vanochtend meer.
With God's help we will bring them all home.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2025
Het Moment
Secretary of State Marco Rubio whispers in the ear of President Donald Trump after handing him a note about a Middle East deal saying “Very close. We need you to approve a Truth Social post soon so you can announce deal first” pic.twitter.com/ISEJ2RsUOq— Evan Vucci (@evanvucci) October 8, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Flotilla Priscilla: queers en andere nuttige idioten en kanonnenvoer op de Hamas-vloot
Soep van de Week in het StamCafé
GELUID AAN: Gaza Flotilla bestookt met ABBA
🔊 Waterloo - Couldn't escape if I wanted to 🔊
Feynman en/of Feiten – Free Gaza
Symboolpolitiek saboteert zicht op structurele oplossingen
VN-commissie: Israël pleegt genocide
Zeg is dat nou dun of glad ijs of allebei