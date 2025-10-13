Na ruim twee jaar zijn vanochtend vroeg de laatste levende gijzelaars vrijgelaten door Hamas! Ondertussen vloog President Donald Trump, de man die het staakt-het-vuren voor elkaar kreeg, richting Israël en is daar inmiddels geland om zich te laten overweldigen door complimenten, gejuich en blijdschap van de Israëlische bevolking - Trump overweldigd, zal wel meevallen. In ieder geval absorbeert zijn ego dit als een spons en dat is in dezen: terecht. Toppunt is toch wel het TrumpWandelpad dat is aangelegd op het strand en waarop "Thank You" te lezen valt, een warm welkom dat vanuit Air Force One ongetwijfeld met een brede grijns werd aanschouwd. Het wordt een drukke dag voor de vredespresident die geen vredesprijs won, maar dat is het voor alle betrokkenen. "It’s a new dawn in the Middle East" schrijft zijn perswoordvoerder Karoline Leavitt. Ze zou daar goed gelijk in kunnen hebben. Volg hier LIVE Trumps aankomst en verdere handel en wandel, zoals een ontmoeting met familie van de gijzelaars en mogelijk de gijzelaars zelf, in Israël.

Update 08:44 - Een woord van welkom vanuit de luchtverkeerstoren op Ben Gurion Airport.

Update 08:48 - Moment van touchdown: Air Force One geland in Israël. Hier eerdere beelden vanuit AF1, vliegend over Tel Aviv.

Update 08:54 - In Jeruzalem weten ze wel wie die Nobelprijs voor de Vrede had verdiend: op een gebouw een 'very big' bedankje voor Trump.

Update 08:57 - Premier Netanyahu en President Herzog en hun echtgenotes ontvangen Trump hartelijk zoals te zien in de livestream hierboven. Een soort van knuffel zelfs met Bibi. Veel prominenten zoals de Amerikaanse ambassadeur Huckabee, Steve Witkoff en Ivanka Trump en haar man Jared Kushner zijn ook onderdeel van het ontvangstcomité.

Update

Update 09:01 - HIER beeld van het moment dat Trump Air Force One verlaat om voet op Israëlische bodem te zetten en wordt begroet door Netanyahu en Herzog. Hier het schudden van prominente handen.

Update 09:06 - President Herzog zal Trump later de Presidential Medal of Honor uitreiken. Het is de hoogste burgeronderscheiding in Israël.

Update 09:11 - Netanyahu rijdt met Trump mee in The Beast, hier te zien dat ze volop in gesprek zijn, er zullen vast veel thank you's vallen, van beide kanten.

Update 09:17 - De eerste zeven gijzelaars zijn volgens de IDF op Israëlisch grondgebied aangekomen. Meer updates over de gijzelaars HIERR.

Update 09:19 - Daar gaan ze: Trump en Netanyahu vertrekken in The Beast richting Jeruzalem, daar zal Trump familie van gijzelaars ontmoeten en de Knesset (Israëlische parlement) toespreken. Ritje duurt een kleine drie kwartier.

Update 09:24 - Nu ze toch onderweg zijn: hier zette u in gedachten ook 'Little Green Bag' onder, nietwaar?

Update 09:29 - Trump in Israëls Rush Hour onderweg naar Jeruzalem.

Update 09:37 - Nog geen verkeersongevallen onderweg. Jeruzalem is: niet ver meer.

Update 09:55 - In de Knesset bestaat de voorbereiding op de komst van Trump uit het uitdelen van de bekende rode Trump-petjes. Op de petjes deze keer geen 'MAGA' maar de tekst: 'Trump the Peace President'

Update 09:58 - We gaan LIVE verder met alle ontwikkelingen in het volgende topic HIER.