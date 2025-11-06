achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Gerechtshof: Staat bepaalt lekker zelf beleid, ook over Israël

De rechtsstaat zegeviert, helpt geen Palestijns sjaaltje aan

Gisteren bepaalde de rechter in Leeuwarden dat grapjes gewoon zijn toegestaan en vandaag beslist het gerechtshof in Den Haag DIT. Er waait duidelijk een nieuwe, ja zelfs een frisse wind door gerechtelijk Nederland. All it took was een verkiezingswinst van D66 om alle D66-rechters gerust te stellen en te laten stoppen met janken. Nu durven ze het beleid gewoon weer veilig uit handen te geven aan de Staat. Zelfs in het geval van Israëlbeleid! De Palestijnse belangengroep Al-Haq had geëist dat de Nederland Staat meer moet doen om GENOCIDE te voorkomen, maar het gerechtshof wil gewoon op het rechtsprekende stoeltje blijven zitten en spreekt ook niet van een genocide maar schrijft: "Weliswaar is aannemelijk dat er een risico bestaat op genocide en ernstige schendingen van de mensenrechten, maar het is in beginsel niet aan de rechter om aan de Staat voor te schrijven welke maatregelen genomen moeten worden om dat tegen te gaan." Slechte dag voor dikastocratie-roepers, Carice, Kati en Dinand (hadden ze overigens ook al op 3 oktober). Goede dag voor de trias politica en de rechtsstaat.
Hele uitspraak HIEERR

Voor wie het niet gelooft

Tags: staat, bepaalt, zelf, Israël
@Dorbeck | 06-11-25 | 13:01 | 57 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

"Houthi-premier en 10 ministers gedood door Israëlische luchtaanvallen"

Ja als ze dat in Iran konden dan moest het hier niet de grootste uitdaging zijn geweest

@Spartacus | 29-08-25 | 08:30 | 337 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.