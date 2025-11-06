Gerechtshof: Staat bepaalt lekker zelf beleid, ook over Israël
De rechtsstaat zegeviert, helpt geen Palestijns sjaaltje aan
Gisteren bepaalde de rechter in Leeuwarden dat grapjes gewoon zijn toegestaan en vandaag beslist het gerechtshof in Den Haag DIT. Er waait duidelijk een nieuwe, ja zelfs een frisse wind door gerechtelijk Nederland. All it took was een verkiezingswinst van D66 om alle D66-rechters gerust te stellen en te laten stoppen met janken. Nu durven ze het beleid gewoon weer veilig uit handen te geven aan de Staat. Zelfs in het geval van Israëlbeleid! De Palestijnse belangengroep Al-Haq had geëist dat de Nederland Staat meer moet doen om GENOCIDE te voorkomen, maar het gerechtshof wil gewoon op het rechtsprekende stoeltje blijven zitten en spreekt ook niet van een genocide maar schrijft: "Weliswaar is aannemelijk dat er een risico bestaat op genocide en ernstige schendingen van de mensenrechten, maar het is in beginsel niet aan de rechter om aan de Staat voor te schrijven welke maatregelen genomen moeten worden om dat tegen te gaan." Slechte dag voor dikastocratie-roepers, Carice, Kati en Dinand (hadden ze overigens ook al op 3 oktober). Goede dag voor de trias politica en de rechtsstaat.
Hele uitspraak HIEERR
