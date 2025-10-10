Zou het echt voorbij zijn ja? Zeer wel mogelijk. Hamas akkoord en Israël akkoord met de eerste fase van de vredesdeal. En als alles overeind blijft, komt dat de komende dagen op het volgende neer: de IDF heeft 24 uur voor een terugtrekkende beweging uit Gaza tot het nog 53% van de Gazastrook bezet (waarschijnlijk tot deze linies), waarna Hamas 72 uur heeft om alle levende gijzelaars aan Israël te overhandigen. Voor de gedode gijzelaars krijgt het meer tijd, omdat deze in sommige gevallen veel moeilijker te lokaliseren zijn door Hamas zelf.

Ook opmerkelijk: Amerika stuurt een team van "200 militairen" naar de regio om de wapenstilstand en vredesovereenkomst 'te monitoren', al is onduidelijk wat dat praktisch precies inhoudt, en het is zelfs onduidelijk of deze in Egypte of in Israël, of in beide landen gestationeerd zullen worden.

Wat de wapenstilstand in praktische zin betreft: vlak voordat deze inging werd er nog een Israëlische soldaat in Gaza gedood, en Al Jazeera bericht dat Israël deze ochtend nog luchtaanvallen heeft uitgevoerd in het Zuidelijke Khan Younis en Oost van Gaza-Stad. Het is op moment van schrijven onduidelijk of Israël die aanvallen erkent, en hoe zich dit verhoudt tot de wapenstilstand.

Naar verwachting zal de vredespresident (Trump) Israël aanstaande zondag al bezoeken. Overigens vindt nu zelfs de Washington Post dat hij de Nobelprijs voor de Vrede verdient, dus wie zijn de Noren dan!

Update 08:15 - BEELDEN! Israëls Golani Brigade en 7e Pantserbrigade maken terugtrekkende beweging vanuit Gaza richting Israëlische grens. Hier nog een video van een basis die wordt afgebouwd, en hier nog wat terugtrekkend pantser.