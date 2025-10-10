LIVEBLOG. Netanyahu spreekt natie toe, IDF teruggetrokken tot afgesproken linie, "alle gijzelaars voor maandag 12:00 vrijgelaten"
Eerst geloven dan zien
We spreken geen joods maar bovenstaand geeft Netanyahu iedereen uit de pan die beweerde dat "there is no way to bring back the rest of the hostages without giving in to Hamas’s main demand — that the IDF will leave the Strip entirely, including from the buffer zone, including from the Philadelphi corridor, including from the dominant ground, with all its implications." Ook benadrukt hij """impliciet""" dat hij de oorlog zal herstarten als Hamas zichzelf in de latere fases niet ontwapent en ontbindt: "If this is achieved the easy way, great. And if not, it will be achieved the hard way."
Nu Israël zich aan zijn kant van de deal heeft gehouden, zich heeft teruggetrokken tot achter de overeengekomen linies en nu nog 'slechts' 53% van de Gazastrook bezet, is het Hamas' beurt. En naar verluidt worden alle ongeveer 20 nog levende gijzelaars voor maandag 12:00 plaatselijke tijd aan het Rode Kruis overhandigd. Enfin, we gaan weer LIVE.
Update 13:16 - Israël publiceert de lijst van 250 veroordeelde terroristen die het uit zal ruilen nadat de gijzelaars overgedragen zijn. Opmerkelijk: 135 van hen zullen na vrijlating "gedeporteerd" worden, het is vooralsnog onduidelijk naar welke landen.
Update 13:50 - Als alles voorspoedig verloopt zal Trump maandag de bevrijde gijzelaars persoonlijk in Israël ontmoeten.
Update 14:07 - Hamas laat weten dat "Security forces will gradually deploy to the areas from which the IDF will withdraw in the Gaza Strip, in order to restore order and address the chaos." En dan is natuurlijk de hamvraag: ontwapent en ontmantelt Hamas zich daarna daadwerkelijk in een overdracht van macht aan een "Palestinian body of independents (technocrats) based on Palestinian national consensus and supported by Arab and Islamic backing."
Update 14:13 - De IDF-woordvoerder zegt dat de 72 uur is ingegaan waarin Hamas de gijzelaars over moet dragen.
Update 14:17 - Axios bericht dat Trump Hamas persoonlijk beloofd heeft dat Israël de wapenstilstand niet zou schenden, en dat dit doorslaggevend zou zijn geweest.
Meer terugtrekkingsbeeld (machtige apparaten die Eitan armoured fighting vehicles)
More Israeli troops continue withdrawing from the Gaza Strip after the ceasefire agreement supposedly came into effect. pic.twitter.com/ErkvR1lL8O— Quds News Network (@QudsNen) October 10, 2025
October 10, 2025
Live met Volkskrant-vredesprijswinnaar Qatar (talloze Gazanen keren terug naar Gaza-Stad)
Ja dit is wel echt zo
October 10, 2025
