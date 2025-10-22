Een fragiel bestand in een kruitvat vol lont en vuursteen, dat vergt wat 'aanmoediging'. Toch is de wapenstilstand na een korte onderbreking al weer drie dagen van kracht, en dat stemt Vance optimistisch. Zo optimistisch zelfs dat enforcers Witkoff en Kushner Israël vandaag weer verlaten hebben. Een welverdiend verlof nadat ze ook nog even uitonderhandeld hebben dat Hamas zal stoppen met het executeren van 'rivalen', en wel omdat dit Israël excuses zou kunnen geven om de oorlog te hervatten. Daarbij zijn er gisteren opnieuw twee gedode gijzelaars overgedragen aan Israël, waarmee het aantal vermiste lichamen in Gaza nu van in totaal 28 gedaald is naar 13. Kortom; 't kan slechter allemaal, al lijkt Hamas wel voornemens de helft van het 'technocratische nieuwe Gazaanse gezag' te worden. Maar dat zien we dan wel weer even.