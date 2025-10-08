Hamas "optimistisch" over onderhandelingen, overhandigt lijst van 'te bevrijden gevangenen', Kushner en Witkoff "blijven in Caïro tot deal"
Hamas heeft de memo van Extinction Rebellion andermaal niet meegekregen
Vredesprinsen Jared Kushner en Steve Witkoff
Ja hier valt of staat het misschien wel echt mee. Reuters schrijft: "Hamas said on Wednesday (...) that it was optimistic about talks in Egypt on U.S. President Donald Trump's plan to end the war in Gaza." Noot: dat zijn dus onderhandelingen over Hamas' eigen ontwapening, ontbinding en het overdragen van het 'gezag' over Gaza aan een "Palestinian body of independents (technocrats) based on Palestinian national consensus and supported by Arab and Islamic backing". Ook heeft Hamas een lijst met namen gepresenteerd van 1.700 Gazanen die tijdens de oorlog gevangen zijn genomen, en 250 uiterst beruchte, tot levenslang veroordeelde terroristen die Hamas vrijgelaten wil hebben als onderdeel van de overeenkomst. Kortom, er lijkt zowaar even beweging in de zaak te zitten.
Ook saillant: een delegatie van Palestijnse Islamitische Jihad (niet te verwarren met een niet-islamitische jihad) en het kleinere Popular Front for the Liberation of Palestine hebben zich ook bij de onderhandelingen in Caïro gevoegd. En Trumps vredesprinsen schoonzoon Jared Kushner en gezant Steve Witkoff (allebei joods overigens) kwamen er vanochtend aan en volgens meerdere berichten zal het tweetal "Caïro niet verlaten totdat er een vredesovereenkomst is."
Dat belooft: wat.
Israëlische MinDef IN Gaza-Stad hey
Israeli Defense Minister in Gaza City— Ph.Gritti (@Philipp27960841) October 8, 2025
By:@AmitSegal pic.twitter.com/l09hbhyMfW
