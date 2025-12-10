Mooi nieuws voor de Italianen! (zie: hierboven) UNESCO heeft de Italiaanse keuken toegevoegd aan de lijst met immaterieel cultureel erfgoed dat beschermd moet worden. Na het bier uit Engeland en de thee uit India was ook het voedsel uit het land van de Costa's en de Pont d'Avignon aan de beurt om ERKEND te worden door de VN. Italianen zijn maar wat trots op hun cuisine en worden terecht WOEST als ermee geknoeid wordt. Wie in het bijzijn van Gino of Luigi niet genoeg room of ham door de carbonara roert wordt wakker naast een koeienhoofd, en terecht. Om dergelijk drama te voorkomen geven wij onze TOP 5 ITALIAANSE GERECHTEN na de breek.