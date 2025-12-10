achtergrond

Hoera, Italiaans eten UNESCO werelderfgoed

Bon appetit!

Mooi nieuws voor de Italianen! (zie: hierboven) UNESCO heeft de Italiaanse keuken toegevoegd aan de lijst met immaterieel cultureel erfgoed dat beschermd moet worden. Na het bier uit Engeland en de thee uit India was ook het voedsel uit het land van de Costa's en de Pont d'Avignon aan de beurt om ERKEND te worden door de VN. Italianen zijn maar wat trots op hun cuisine en worden terecht WOEST als ermee geknoeid wordt. Wie in het bijzijn van Gino of Luigi niet genoeg room of ham door de carbonara roert wordt wakker naast een koeienhoofd, en terecht. Om dergelijk drama te voorkomen geven wij onze TOP 5 ITALIAANSE GERECHTEN na de breek.

5: SMAC (door de macaroni)

De Italiaanse keuken werd geboren uit armoede, en wat is er armoediger dan vlees uit blik voor een paar cent? Snij het in blokjes of behoud die schitterende vorm van het blik, chef's kiss!

4: Alfabetvermicelli

Lekker én leerzaam. Wie weet verschijnt er ineens een prachtige, Splinter Chabot-achtige zin op je lepel.

3: Frikandelspaghetti

Bekend van TikTok, maar eeuwen geleden bedacht door de nonna's in het dorpje Frica d'Ello, ergens onderin de Provence.

2: Pizza Hawaii

De moeder aller pizza's.

NUMMER 1: PAELLA

De visschotel die alle andere visschotels overbodig maakt, de Italiaanse keuken op z'n best! (Niet te verwarren met onze eigen koude paella.)

Tags: italie, vreten, unesco
@Zorro | 10-12-25 | 20:00 | 271 reacties

