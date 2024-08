Fijne dagen! Iedereen nog op vakantie of op de weg terug van vakantie. Nog even snel naar de Formule 1. Olympische Spelen voorbij. Tour voorbij. Lowlands voorbij. Tweede Kamer nog in reces. Kabinet in opstartmodus - Catshuisoverleg is vandaag. Weinig publicaties en rapporten want het interesseert momenteel toch niemand. Ontdekking van nieuwe frikandelvarianten ligt even stil (hoewel ze in Almere onlangs wel de Allydel lanceerden). Weinig film en muziek - over anderhalve week krijgen we Nick Cave. Angela de Jong is nog maar net terug uit Italië. Iran heeft de keutel weer terug in het poepertje. Het weer is op een buitje in Brabant na niet meer boeiend. En zelfs in de showbusiness is het saai: ene Klaasje gaat trouwen, Neuk Schilder krijgt een eigen docu, en hoe is het trouwens met Bennifer? Enfin, waar zullen we het vandaag eens over hebben?