Goddelijke reuring in de muziekwereld want Nick Cave & The Bad Seeds hebben een nieuw album aangekondigd, met meteen een eerste single, die drie minuten prachtig opbouwt richting een kippenvelkoortje). De door het leven getekende virtuoos brengt alleen nog maar meesterwerken uit (de fenomenale platen Skeleton Tree en Ghosteen als laatste scheppingen met The Bad Seeds, en dan nog Carnage alleen met Bad Seeds-meesterbrein Warren Ellis) dus daar gaan we natuurlijk GOED voor zitten. Ook vandaag uit: een single van Tenacious D, de band van Kyle Gass en Jack Black, met een COVER van Britney Spears. Na de klik onder meer Judas Priest, The Libertines (met die dikke Pete Doherty) en meerrrrrr.