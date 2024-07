A) Hee kijk de lunch van Frans Timmermans kan lopen

B) Demo om Carice van Houten wat meer vlees te laten eten want ze ziet zo bleekjes

C) Dit is de slaapkamer van Spartacus op Burning Man

D) Exen van Sylvie Meis protesteren tegen verpreutsing

E) Hooligans Joey Chestnut slaan de hotdogbond kort en klein vanwege uitsluiting

F) Vrijgezellenfeest Zorro loopt uit de hand

G) Jaarlijkse GSHQ-BBQ tijdens #Prittfest

H) Iets met Asha ten Broeke maar we weten nog niet wat

I) Edwin Wagensveld JIJ WEER

J) Anders, namelijk...