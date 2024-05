A) Linkerpootje clubmascotte Vitesse geveild voor crowdfunding

B) Wouter de Winther zet getrainde vogels in om verborgen camera in formatiegebied te planten

C) Dierenmishandeling, het College van Bestuur van de UvA moet NU aftreden

D) Dierenmishandeling, Femke Halsema moet NU aftreden

E) GRONINGEN - De jonge slechtvalken die zijn geboren in de nestkast aan het gebouw van Gasunie in de stad Groningen zijn geringd. Johan Bos is de man die de klus klaarde, met hulp van twee anderen

F) Op een andere video is juist te zien dat slechtvalken niet zijn geringd, maar dat ze zelf ook al eerder "In what way?" piepten

G) Geen idee, we kunnen pas meer zeggen als het onderzoek van de Zweedse politie is afgerond

H) Dat is allemaal te lezen in het nieuwste blog van Laurens Buijs

I) Ben je een slechtvalk die zomaar is geringd? Stuur dan een mailtje naar boos@bnnvara.nl

J) Anders, namelijk...