Kijk, een foto van een wolf, met een rood kruis er doorheen. Maar het kan nog erger! Helemaal geen foto's van wolven! Uw overheid zit op alle socials te F5-en en zodra iemand een insta, snappie of twitterplaatje van een wolvenbeest dropt, dan grijpt DE STERKE ARM DER WET in. Toen Claudia van Wezel het nieuws hoorde over de wolf die in de bossen bij Leusden een hond had gegrepen, belde ze meteen haar schoonzus Natasja Koet. ,,We wisten meteen: dat is onze wolf!” Een maand eerder waren zij de eersten die het dier mét een welpje zagen. De foto’s die ze van de ontmoeting maakten, gingen op dringend verzoek van de overheid snel offline. Nu is het geen complot of theorie meer... U wordt OMGEWOLFT!!!!1!