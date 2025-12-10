Het Vondelpark, waar Amsterdammers vroeger rustig en onbezorgd hun zondagen doorbrachten, turend naar de Vondelfontein of een chocootje nippend in de Vondeltuin. Waar ze veilig konden hardlopen, zingen, slapen, neuqen, picknicken, tikkertje spelen, waar Carmiggelt leuke verhaaltjes optekende en waar je gewoon kon wandelen of je hondje mocht laten schijten. Oké dat laatste mag nog steeds maar het is wel heel erg ANDERS en VERANDERD. Want word je niet op je achterste bepetst door fatebikjongeren, dan is het wel een compleet smerige vuilnisrommelbende waar elk bankje is verworden tot de woon-, huis- en slaapkamer van een dakloze. En nu komt daar een heuse inbraakgolf bij. Een medewerker van Het Blauwe Theehuis (drie keer bij ingebroken) vertelt stadszender AT5: "We herkenden een van de mannen op de beelden en nodigden hem uit voor een theetje. Toen heeft hij vervolgens spullen van onze bar gejat. Ja, dit is heel erg vervelend, want het zorgt er dus voor dat je je gewoon echt onveilig voelt hier." Verbied je fatbikes, krijg je inbraken. Verbied je inbraken (nog opzoeken of dit niet al verboden is in Amsterdam, red,), komen ze op uitnodiging thee bij je drinken om je bar leeg te roven. Geen brandbrief die hier aan helpt. Het houdt niet op in NO-GO-ZONE het Vondelpark, nooit meer. Dit gaat verkeerd.