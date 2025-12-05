Krakers, wat een leuke mensen zijn dat toch. "Deze week drongen krakers een huis in Amsterdam-Noord binnen van een bejaarde man die in een verpleegtehuis herstelt van een hersenbloeding." En hee. Mensen die aan het herstellen zijn van een hersenbloeding, die hoor je niet klagen. "Dinsdagmiddag werd de zoon van de man, die op de Nieuwendammerdijk woont, gebeld door de politie. Er hing ineens een groot dekbedovertrek aan de gevel van zijn ouderlijk huis. ‘Geen lege huizen deze winter’, stond erop geschreven. En aan de voordeur een briefje, in het Engels, met onder meer: ‘Hi! Wij zijn jullie nieuwe buren’ en ‘wij hebben elkaar gevonden in onze gezamenlijke strijd om betaalbare woonruimte te vinden’." Mooi man. Die strijd. En zo open en dapper ook. "Het Parool trof eerder die woensdag een van de krakers aan in de deuropening, waar hij afscheid nam van een vriend. Praten wilde hij niet, hij was ‘druk’ en ‘een beetje moe’, zei hij in het Engels." Altijd denkend aan een ander, niet zo egoïstisch als al die gore kapitalisten. "Dat hier eigenlijk een man woonde die tijdelijk elders aan het revalideren was, daarover haalden ze hun schouders op. “Als de politie of rechtbank kan bewijzen dat hier iemand woont, gaan we weer weg.” Hun namen wilden ze niet geven." Gajes.