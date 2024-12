Kraken is volgens sommigen de / een oplossing voor het woningprobleem, alleen wat het doorgaans zo vervelend maakt: veel krakers zijn nogal smerige figuren. Je kunt er echt prima een robbertje punkrock mee luisteren en een familiepak Pitt Bier mee wegzetten, maar in zo'n kraakpand gaan ze meteen helemaal Aleppo. En je hoeft van een kraker echt niet te verwachten dat-ie de keuken gaat renoveren maar overal maar schijten, kotsen, kliederen, teringzooi achterlaten, troep dumpen: compleet achterlijk. Heeft natuurlijk vaak te maken met dope, maar het helpt de 'beeldvorming' in ieder geval niet. Nu dit weer in Eindhoven: kantoorgebouw gekraakt, overal poep, kots, bierblikken, de boel gesloopt, kabels gestript, enzovoorts. Raadslid Rutger Rauws van GroenLinks vond de komst van de krakers in De Veste nog wel zo'n goed idee: "Rauws geeft de krakers van De Veste groot gelijk en noemde het 'een schande' dat het enorme kantoorgebouw zo lang leegstaat." Ja Rut. Echt wel!