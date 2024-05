Via deze weg willen wij ons medeleven betuigen met alle medewerkers van Speelpark de Splinter in Eindhoven. Wat zich afgelopen woensdag op de publiek toegankelijke recreatieplek heeft afgespeeld, moet traumatisch zijn geweest. Zo lezen we bij Omroep Brabant.

"Natuurlijk wil je met mooi weer lekker met de kinderen op pad. Dus als er dan een gratis speelpark om de hoek zit, is één en één twee. 3000 bezoekers passen er in Speelpark de Splinter, op een goeie dag. "Maar daar zaten we woensdag rond een uur of twaalf al overheen.", aldus medewerker Monique Staps tegen de omroep.

Het liep op de zo mooi begonnen lentedag volledig uit de klauw in De Splinter. "De hitte begon te drukken en er kwamen steeds meer mensen bij, er ontstonden discussies, ouders werden ongeduldig en begrepen niet waarom het zo lang duurde. "Het voelde niet meer veilig. De sfeer werd zelfs een beetje grimmig." Dat uitte zich in geruzie en ongegeneerde brutaliteit."

De Splinter zag - begrijpelijkerwijs - geen andere mogelijkheid dan de deuren van het ooit zo vrolijke speelparadijs voorlopig te sluiten. "Nu zit het personeel, wat grotendeels uit vrijwilligers bestaat, geschrokken thuis."