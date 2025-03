Dat je voor innovatie niet in op Urk moet zijn, weten we allang. Vroeger was het nog een eiland, maar de Urker zelf is in lichaam en geest sinds 1740 amper veranderd. Toch hebben ze er geprobeerd een PROBLEEM op te lossen, te weten... ONDUURZAAM ZAND (??) in de speeltuin. De Urkers vonden het een goed idee om een speeltuin in het Wilhelminapark te bezaaien met honderdduizenden PERZIKPITTEN. Wat er toen gebeurde zult u niet geloven. Zoals een jeugdige speeltuinbezoeker het beschrijft: "de kinderen gooien elkaar er nog net niet mee dood".

Nu zijn de skaters al doelwit; de naastgelegen halfpipe ligt bezaaid met perzikpitten, een recept voor open botbreuken. Dat doen die koters natuurlijk bewust, maar het is nog redelijk onschuldig. Toch is het pas het begin. Je had die kids net zo goed meteen een bak vol handgranaten kunnen geven. Nu gooien ze de pitten nog naar de skaters en naar elkaar, straks komen ze erachter dat je die dingen ook heel leuk naar woningen en voorbijrijdende auto's kunt werpen. Voor je het weet trekken die kraakstenengooiers als bende door je dorp heen. Dan gaat dat zwaar conservatieve Urker kindertuig AZC's en homogezinnen te lijf. Met een stuk PVC-buis, een ballon en de juiste techniek (aan de onderkant van zo'n pit zit vaak een scherp puntje, red.) is het zelfs LEVENSGEVAARLIJKE MUNITIE, hoewel wij niemand op ideeën willen brengen. Weten ze trouwens wel dat er ook CYANIDE in die dingen zit? Afijn, deze OLIEDOMME speeltuinproef is dus mislukt en voor de pitten wordt een nieuwe bestemming gezocht. Iemand behoefte aan een paar honderdduizend perzikpitten?