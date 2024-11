De grapefruit, haal de G weg en er staat iets anders, heeft 'potentie'. Maar, zo lezen we in een belanghebbende journalistieke productie in het AD: "In heel Europa is een daling in de consumptie van grapefruit te zien." Deze voedselcrisis op Madurodamniveau kunnen we natuurlijk niet ongezien laten passeren, en dan is er uiteraard maar één persoon geschikt om dit verhaal uit de vezels van haar tenen te trekken: Sanne Wolters, de Hemingway van de Mediavaert. Bellen met een fruithandelaar, bellen met 'de brancheorganisatie van bedrijven die actief zijn in de afzet van groenten en fruit', bellen met de marketingmanager van de fruithandelaar, ze doet het allemaal. De prachtige grapefruit met z'n gele schil en z'n diameter van circa twaalf centimeter en ze prachtige en heerlijke vruchtvlees VERDIENT een eerbiedwaardig stuk in het Algemeen Dagblad. Want de grapefruit is relatief laag in suikers en dus heeft hij potentie. En dan te bedenken dat de grapefruit eind jaren 90 nog in de top 10 van meest verkocht fruit in Nederland stond! "Weliswaar op plek 10, maar hij stond erin." Geen idee wat jullie doen, maar wij zijn hier al niet meer. We zijn op de markt, grapefruits kopen.